В Україні запровадять "адаптивний карантин" [ Редактировать ]
Продовжити не можна адаптувати. В уряді пообіцяли - з 11 травня поступово виводитимуть країну з карантину. Але повністю обмеження не скасують - заявив Денис Шмигаль. Замість уже звичних табу запровадять так званий "адаптивний карантин". Подовжать старі заборони лише в тих регіонах, де фіксуватимуть спалахи інфекції.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Потрібно запускати адаптивний карантин це означає що в разі спалахів інфекції в окремих регіонах ми будемо посилювати карантин саме там, а не по всій країні, але це наступні наші кроки після 11 го травня.
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