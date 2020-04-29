Продовжити не можна адаптувати. В уряді пообіцяли - з 11 травня поступово виводитимуть країну з карантину. Але повністю обмеження не скасують - заявив Денис Шмигаль. Замість уже звичних табу запровадять так званий "адаптивний карантин". Подовжать старі заборони лише в тих регіонах, де фіксуватимуть спалахи інфекції.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: