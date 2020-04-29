В Полтавской области разоблачили канал торговли людьми для трудовой эксплуатации. Об этом сообщили в Национальной полиции.

33-летний мужчина и 57-летняя женщина из города Горишние Плавни наладили нелегальную деятельность. Они силой удерживали людей в одном из частных домов города.

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Сообщники через соцсети и личные контакты искали жертв среди лиц в сложных жизненных обстоятельствах.

За отказ от выполнения работы к завербованным "сотрудникам" применяли физическое и психологическое насилие. В одном из случаев мужчину заставляли работать, удерживая на металлической цепи.

Начато расследование в уголовных процессах, открытых по статьям о незаконном лишении свободы и вербовке и передаче людей с целью трудовой эксплуатации. Фигурантов дела задержали, им уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения.

Во время обысков изъяли мобильные телефоны и ряд документов, в том числе трудовые книжки и паспорта различных граждан.

Ранее в Киеве задержали мошенника, торговавшего должностями.