Возле похоронного бюро в нью-йоркском районе Бруклин полиция обнаружила несколько грузовиков с десятками разлагающихся тел. Об этом сообщает The New York Times.

Грузовики вскрыли после того, как соседи пожаловались на неприятный запах. По данным CNN, в четырех грузовиках было до 60 трупов. Как минимум в одном из автомобилей не работала холодильная установка, трупы выложили на лед.

Власти затруднились ответить сколько из умерших, найденных в грузовике, стали жертвами коронавируса. Автомобили разгружали люди в защитных костюмах.

Городские чиновники сообщили журналистам, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках, поскольку в помещении не работала холодильная установка. В самом бюро рассказали, что трупы должны были забрать в крематорий, но за ними не приехали вовремя.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка заявил, что по закону похоронные бюро должны хранить тела в условиях, исключающих их разложение. В отношении похоронного бюро в Бруклине началась проверка.

Как сообщали "Подробности", Нью-Йорк стал главным очагом коронавируса в США. К 30 апреля в городе выявлено 170 тысяч заразившихся, более 17,5 тысячи из них умерли. Из-за множества жертв в крупнейшем городе США не успевают хоронить умерших, а морги переполнены.