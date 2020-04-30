Возле похоронного бюро в Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками трупов [ Редактировать ]
Возле похоронного бюро в нью-йоркском районе Бруклин полиция обнаружила несколько грузовиков с десятками разлагающихся тел. Об этом сообщает The New York Times.
Грузовики вскрыли после того, как соседи пожаловались на неприятный запах. По данным CNN, в четырех грузовиках было до 60 трупов. Как минимум в одном из автомобилей не работала холодильная установка, трупы выложили на лед.
Власти затруднились ответить сколько из умерших, найденных в грузовике, стали жертвами коронавируса. Автомобили разгружали люди в защитных костюмах.
Городские чиновники сообщили журналистам, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках, поскольку в помещении не работала холодильная установка. В самом бюро рассказали, что трупы должны были забрать в крематорий, но за ними не приехали вовремя.
Департамент здравоохранения Нью-Йорка заявил, что по закону похоронные бюро должны хранить тела в условиях, исключающих их разложение. В отношении похоронного бюро в Бруклине началась проверка.
Как сообщали "Подробности", Нью-Йорк стал главным очагом коронавируса в США. К 30 апреля в городе выявлено 170 тысяч заразившихся, более 17,5 тысячи из них умерли. Из-за множества жертв в крупнейшем городе США не успевают хоронить умерших, а морги переполнены.
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