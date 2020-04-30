Дальнейшее сохранение полуколониального статуса означает для Украины крах экономики - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
На фоне коронавирусного ажиотажа почти незамеченным осталось сообщение Всемирного банка о том, что в 2019 году украинские "заробитчане" переслали в Украину 15,8 млрд долларов США. Это гигантская для нашей страны сумма, которая во многом и обеспечила выживание украинцев в прошлом году, невзирая на антисоциальную политику государства.
Напомню, что 15,8 млрд долларов США - это более 10% ВВП Украины.
Показательно, что сумма, поступившая от украинских "заробитчан" в 2019 году, более чем в 6 раз превосходит прямые иностранные инвестиции в Украину за 2019-й.
Однако в текущем году эти поступления существенно сократятся. Всемирный банк прогнозирует значительное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов в 2020-м из-за коронавируса. Больше всего объемы переводов сократятся для стран Европы и Центральной Азии. По оценке Всемирного банка, на 27,5%.
Что означают эти потери для Украины? Не менее 5% ВВП только на самой сумме поступлений в страну. К этому необходимо добавить:
- пособия по безработице (а, по оценке премьера Шмыгаля, из-за карантина в Украину вернулись 2 млн "заробитчан");
- снижение потребительского спроса в стране.
Эти и другие факторы формируют еще не менее 3% потерь ВВП.
Таким образом, наряду с падением промышленного и сельскохозяйственного производства резкое снижение поступлений от трудовых мигрантов и возвращение "заробитчан" в Украину в качестве безработных становится еще одним фактором системного усиления экономического кризиса в стране.
Напомню, что удельный вес продукции машиностроения в украинском экспорте в 2019-м снизился до 9,1%.
При том, что доля зерна в украинском экспорте составляет 20,9%, удельный вес муки (простейшего продукта переработки зерна) в общем объеме экспорта - всего 0,4%.
Под руководством МВФ Украина неуклонно превращается в сырьевой придаток Запада и де-факто в полуколонию. Преодоление этой полуколониальной зависимости - основная задача Украины. Без обретения суверенности, в том числе и в экономической политике, выход страны из системного кризиса невозможен.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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