Німець встановив на причеп орган та зіграв Баха [ Редактировать ]
Концерт просто неба з причепу вантажівки. У Берліні відомий органіст Кемерон Карпентер вирішив підбадьорити жителів тим, що вміє найкраще.
Музикант оснастив тягач гучномовцем та органом. Імпровізований концерт-майданчик Кемерон облаштував поблизу Будинку для літніх людей. Серед іншого - символічно виконав твори Баха. У такий спосіб музикант хоче підтримати самотніх людей, також відточити свою майстерність. У мерії міста ініціативу підтримали, наступного разу пообіцяли взяти усі витрати на себе.
Кемерон Карпентер, органіст:
Одне із завдань мистецтва - допомагати людям. Я вбачаю у музиці надію, мої слухачі - також. Це те, що зараз необхідне нам усім. Організація такого концерту обійдеться зовсім недорого, емоції вдячних людей - дорожчі в рази.
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