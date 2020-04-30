У такий спосіб музикант хоче підтримати самотніх людей, також відточити свою майстерність

Концерт просто неба з причепу вантажівки. У Берліні відомий органіст Кемерон Карпентер вирішив підбадьорити жителів тим, що вміє найкраще.

Музикант оснастив тягач гучномовцем та органом. Імпровізований концерт-майданчик Кемерон облаштував поблизу Будинку для літніх людей. Серед іншого - символічно виконав твори Баха. У такий спосіб музикант хоче підтримати самотніх людей, також відточити свою майстерність. У мерії міста ініціативу підтримали, наступного разу пообіцяли взяти усі витрати на себе.

Кемерон Карпентер, органіст: