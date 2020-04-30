Борьба с коронавирусом: сколько потратили на эпидемию в Украине [ Редактировать ]
На 30 апреля государство вложило в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекцией на территории Украины уже 2,6 миллиарда гривен.
Об этом свидетельствует информация с портала госзакупок ProZorro.
По информации, самый весомый договор на более чем на 142 миллиона гривен был подписан с объединением "Форт", которое находится под управлением МВД Украины.
"Все контракты компания заключила со структурами Нацполиции. В частности, Форт поставил 250 тысяч костюмов биологической защиты для Центра обслуживания подразделений Нацполиции на сумму 69,8 млн гривен. Основная деятельность компании – производство и изготовление оружия", - отмечается в сообщении.
Также следующей в договоре идет компания "Медгарант", которая поставляет аппараты ИВЛ в регионы. С руководством предприятия заключен контракт на 95 миллионов гривен.
Известно, что самое большое количество договоров заключила компания "Лизоформ", у которой насчитывается 398 выигранных тендеров.
Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, при этом зарегистрировали 261 летальный исход.
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