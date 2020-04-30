Монастирські таємниці. Журналіст Роман Бочкала презентував свою чергову роботу - фільм "Афон". Що він побачив на Святій Горі і з якими викликами стикнувся? Бачили мої колеги.

Майже двотисячна історія православного християнства увібрала в себе багато імен і подій, пов'язаних саме з Афоном. Свята гора на півострові Східної Греції. Тут, починаючи з IV століття, не припиняються чернече життя і молитва. Показати глядачеві святиню такою, яка вона є, з середини вирішив український журналіст Роман Бочкала.

Роман Бочкала, журналіст, автор фільму "Афон":

Впервые во время съемок удалось попасть на вершину горы Афон. Ну, это были совершенно удивительные эмоции, потому что само по себе восхождение - это не просто какой то альпинистский тур. Например когда человек поднимается где то в Тибете, на Эверест - он к этому готовится - год, два, три. Здесь это все происходило быстро, стремительно, за два дня. Благодаря вере, благодаря внутренней силе, благодаря духовным силам и вере в себя, им это удается.

Автор та режисер фільму провели на Афоні чотири доби та відвідали як відомі місця, так і віддалені куточки. Однією з таких є вершина самої гори Афон.

Олег Єрофеєв, режисер фільму "Афон":

Для меня Афон - это было нечто мифическое. Я не знал, что это за место. И когда мы пошли пешком на гору Афон, тут я, конечно, сразу все понял. Афон, он как бы нам открылся немного и показал: ребята, смотрите, я могу быть довольно рискованным!

Після реалізації проекту, команда журналістів на чолі з Костянтином Онісенком - заснували громадську організацію - "Українське братство Афону"

Костас Онісенко, журналіст, засновник ГО "Українське братство Афона":

Мы себя почувствовали по-другому, нежели, чувствуем обычно. То есть, по настоящему мы почувствовали некую душевную близость. Мы увидели, что люди ведут себя иначе, они более вежливы. То есть, Афон - просветляет людей. И мы почувствовали себя, как будто были по-настоящему духовными братьями. Поэтому и решили назвать это братством.

Доречі, це вже третя робота Романа Бочкали у форматі документального кіно. В аналогічному стилі він зняв фільм про КНДР та Афганістан. Подивитись ці фільми можна на "Фейсбуку" або yuotube-каналі журналіста.