Своєрідний "привіт" місцевій владі, що поспішає зі скасуванням карантину, передав сьогодні і президент. Ось що він сказав.

Володимир Зеленський, президент України:

Окремий "полум'яний"привіт особисто від президента, а також від Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України я хочу передати міському голові Черкас, який разом з міською радою загубили календар та збиралися пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це - спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.

На майбутнє: це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова "децентралізація" та "автономія". Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей. Маємо розуміти, що наша країна поступово наближається до піку ситуації.

Попереду травневі вихідні. Попереду - вирішальний шторм. Але я вірю, що ми витримаємо і пройдемо його разом. Святкуйте вдома. І не забувайте, що пом'якшення карантину заплановане з 11 травня.

У нас є чіткий поетапний план, за яким усе поступово буде відкриватись. І обов'язково настане етап, коли бажані парки, кафе, кінотеатри та метро - запрацюють. Але як швидко це станеться - залежить тільки від вас.