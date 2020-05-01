Під наглядом Туркменбаші люди можуть дихати вільно!

Ну а що ж диктатори-чоловіки? Певно, вже готуються вітати колежанку з Пхеньяна. Але більшу частину свої уваги витрачають поки на те, щоб не помічати коронавірус! Анна Філь продовжить цю тему.

Не так, як у всіх.

Коронавирус этот я называю психозом и никогда от этого не откажусь.

Свій шлях порятунку - чи дорога до погибелі?

Навіть коронавірусу в режимі диктатури - нелегко.

Граблями і лопатою білоруси дають бій коронавірусу. На суботник у Чорнобильську зону людей вивів президент.

Очень много вопросов, на которые сложно дать ответ.

Олександр Лукашенко вперто заперечує небезпечність COVID-19. І в кожному інтерв'ю розказує рецепти, як не захворіти.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Сегодня сходите в сауну сухую, но если 2-3 раза в неделю, тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживает.

Замість карантину - поради. Лікувати вірус - хокеєм і трактором.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Водкой надо не только руки мыть, но наверное и в день 40- 50 грамм в пересчете на чистый спирт травить этот вирус. Но не на работе.

Ось тільки останніми днями Олександр Лукашенко жартує рідше. А у ЗМІ навіть заговорили про скасування параду на 9 травня - того, який мав відбутися будь-якою ціною. Що змінилося?

У Білорусі значно побільшало хворих. Зараз країна за кількістю інфікованих випереджає сусідів, хіба окрім Росії. Але білоруське МОЗ не публікує щоденної статистики, щоб не сіяти паніку.

Ушпиталеним часто діагностують пневмонію, а помирають пацієнти від хронічних хвороб. Така затверджена президентом позиція. Що відбувається за лаштунками офіціозу - таємниця.

Білоруси самі влаштовують собі карантин - народний. Одягають маски; деякі підприємства дозволили працювати з дому; у церквах закликають вірян дивитися богослужіння онлайн. Більшість громадян воліють, щоб масові заходи скасували, а школи закрили. Схаменутися "бацьку" закликають і ООН, і ВООЗ. Бо вірус шириться там у геометричній прогресії.

Іоанна Казана-Вишневецький, постійний координатор ООН у Білорусі:

Настав час для невідкладних і масштабних заходів суворого фізичного дистанціювання.

Чи піде на таке Лукашенко? Навряд. У нього в серпні вибори. А карантин - це економічна криза та соціальне незадоволення. Тож вибір очевидний.

А в цій країні жінкам відтепер заборонено робити манікюр, чоловікам зафарбовувати сивину. Але - у той час як увесь світ карантинить - обійматися, цілуватися й збиратися натовпом можна. Бо це…

Національне свято День Ахалтекинського коня. Уся країна гуляє. Президент - Гурбангули Бердимухамедов - отримав вісім скакунів у подарунок.

Під наглядом Туркменбаші люди можуть дихати вільно. Ковіду в країні немає!

Рашид Мередов, міністр закордонних справ Туркменістану:

Якби у нас був хоча б один випадок коронавірусу, ми б негайно повідомили про це ВООЗ згідно з нашими зобов'язаннями. Ми нічого не приховуємо.

Слово "коронавірус" у Туркменистані можуть вимовляти лише три особи: президент і очільники МОЗ і МЗС. Простих смертних за це штрафують, навіть можуть арештувати! Та закривати людей на карантин це не заважає. Тих небагатьох, хто був за кордоном, ізолюють. Щоправда, ось в яких умовах.

А уряд звітує про успіхи державної медицини. Закупили 30 тисяч тестів, прикордонників озброїли термометрами. Чи справді за залізною завісою всі здорові - переконатися хоче і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Та ЗМІ повідомляють: щойно стало відомо про візит спостерігачів, невідомо куди зникли пацієнти однієї з карантинних зон міста Туркменабад. За даними журналістів, хворих у країні щонайменше кілька десятків. Тим часом президент - радить лікувати інфекції димом цілющих рослин.

А це ще один острівець безпеки в коронавірусному світі - Північна Корея. 25 мільйонів населення і офіційно жодного випадку захворювання.

Пак Мен Су, директор департаменту протидії епідеміям КНДР:

Жоден громадянин нашої країни поки що не захворів на коронавірус.

Чо Юн Хан, лікар, утікач із КНДР:

Щосезону в Північній Кореї є спалахи інфекцій, але влада це заперечує. Так було з епідемією SARS, те саме відбувається й зараз.

Пхеньян з епідемією не жартує. Кордони закрили ще в січні. Роблять тести, приміщення дезінфікують, люди - в масках. Навіть масштабні святкування дня народження засновника республіки скасували. Та все ж журналісти і втікачі з КНДР розповідають про спалахи у військових частинах, про сотні хворих. Ширяться чутки, що ковід підхопив і сам вождь, бо вже три тижні невідомо де подівся. Сусіди - південнокорейці - припускають, що насправді Кім Чен Ин здоровий, але боїться заразитися.

"Думаєте, він пропустив день народження Кім Ір Сена через епідемію коронавірусу? - Так, у рамках протиепідемічних заходів".

Поки офіційний Пхеньян відмовчується, що з Кімом - сказати напевне неможливо. Як і про те, що відбувається в найбільш закритій країні світу.

Майк Помпео, державний секретар США:

У них теж може спалахнути коронавірус. Також є реальна небезпека того, що в КНДР може початися голод через нестачу продовольства.

У ЗМІ з'явилася інформація і про паніку в країні. Мовляв, люди масово скуповують харчі. Уряд, нібито, просить гуманітарної допомоги в Китаю. А боротьбу з коронавірусом, як і будь-який диктаторський режим, використовує за ще один привід розказати про свої перемоги. Та питання - скільки життів ці перемоги коштуватимуть - залишається відкритим.