Хто винен в трагедії другого травня в Одесі? У найкоротші строки на це питання мають відповісти правоохоронні органи. Таку настанову дав президент Володимир Зеленський. В день пам'яті голова держави висловив співчуття родинам загиблих. І закликав українців пам'ятати про друге травня, як про чорний день в історії України. У тому числі заради того, аби більше не допустити загибелі громадян через розбіжність політичних або ідеологічних поглядів.