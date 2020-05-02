Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих в Одесі [ Редактировать ]
Хто винен в трагедії другого травня в Одесі? У найкоротші строки на це питання мають відповісти правоохоронні органи. Таку настанову дав президент Володимир Зеленський. В день пам'яті голова держави висловив співчуття родинам загиблих. І закликав українців пам'ятати про друге травня, як про чорний день в історії України. У тому числі заради того, аби більше не допустити загибелі громадян через розбіжність політичних або ідеологічних поглядів.
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