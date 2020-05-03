Из-за вспышки коронавируса в селе Познань Рокитновского района Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение людей. Об этом сообщает сайт Ровенской ОГА.

"На въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда. Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00", - говорится в сообщении.

На данный момент в селе Познань 6 человек заболели COVID-19. По состоянию на утро 3 мая коронавирус подтвержден у 733 жителей Ровенской области. За последние сутки инфекция выявлена у 39 человек.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 502 человек, 9 зараженных умерли. Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, умерли 288 человек.