В Ровенской области изолировали село Познань [ Редактировать ]
Из-за вспышки коронавируса в селе Познань Рокитновского района Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение людей. Об этом сообщает сайт Ровенской ОГА.
"На въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда. Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00", - говорится в сообщении.
На данный момент в селе Познань 6 человек заболели COVID-19. По состоянию на утро 3 мая коронавирус подтвержден у 733 жителей Ровенской области. За последние сутки инфекция выявлена у 39 человек.
Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 502 человек, 9 зараженных умерли. Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 11 913, умерли 288 человек.
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