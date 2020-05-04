В понедельник, 4 мая, стало известно, что в Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции от коронавируса. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко.

"Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии - дроны. Такую технологию уже протестировали на мусороперерабатывающем заводе "Энергия" и на "Киевпастрансе". Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время", - сказал Кличко.

По словам мэра, обычно эти беспилотники используют для обработки полей пестицидами. В городской администрации также продемонстрировали, как дроны с жидкостью для дезинфекции обрабатывают трамваи.

"Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - отметил Кличко.

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