В Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции [ Редактировать ]
В понедельник, 4 мая, стало известно, что в Киеве будут использовать беспилотники для дезинфекции от коронавируса. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко.
"Город использует для дезинфекции и беспилотные технологии - дроны. Такую технологию уже протестировали на мусороперерабатывающем заводе "Энергия" и на "Киевпастрансе". Технология минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания вируса, наиболее угрожающими местами. Также она эффективно покрывает площадь обработки и экономит время", - сказал Кличко.
По словам мэра, обычно эти беспилотники используют для обработки полей пестицидами. В городской администрации также продемонстрировали, как дроны с жидкостью для дезинфекции обрабатывают трамваи.
"Сегодня они задействованы для дезинфекции промышленных территорий в городе", - отметил Кличко.
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