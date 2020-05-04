Уже несколько месяцев украинцы, как и все человечество, страдают от последствий пандемии коронавируса. Только в Украине умерли более 300 человек, и это лишь те, у кого COVID-19 официально назван причиной смерти. Другими серьезными последствиями пандемии стали паралич экономики, карантин, остановка транспорта и та сверхнагрузка, которой подвергаются медики Украины.

Но мы осознаем, что COVID-19 при всей своей серьезности не является самой страшной из возможных биологических угроз. Вирусы, созданные в военных лабораториях развитых стран, куда более опасны, чем природные штаммы вирусов, которыми болеют летучие мыши или другие животные.

Обращение народных депутатов Украины – мое и моего коллеги Рената Кузьмина - призвано заставить власть, и в первую очередь президента Зеленского, дать прямой ответ на вопрос: какое место занимает борьба с биологическими угрозами в системе национальной безопасности?

Тот факт, что на депутатское обращение о работе 15 военных биолабораторий Соединенных Штатов на территории Украины первым ответило посольство США, свидетельствует: вопрос размещения таких опасных объектов на территории Украины в большей степени волнует официальный Вашингтон, чем украинскую власть, и является доказательством высочайшего внимания к этому вопросу со стороны Пентагона.

Находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Министерству обороны США и выполняющие поставленные им задачи, службу на которых несут граждане Соединенных Штатов, де-факто являются не чем иным, как военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"