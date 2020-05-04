Лидеры стран Европейского Союза и других государств в понедельник, 4 мая проведут онлайн-конференцию по сбору средств на создание вакцины от коронавируса COVID-19. Начало заседания в 15:00 по киевскому времени. Об этом сообщает Reuters.

Кроме стран Евросоюза, в конференции примут участие Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сбор средств "настоящим марафоном" и заявила, что вакцина против COVID-19 необходима "во всех уголках мира ... по доступным ценам".

Вероятно, сумма пожертвований станет известна не сразу. На разработку лекарства от инфекции, которая привела к мировой пандемии, планируется собрать как минимум 7,5 млрд евро ($8,2 млрд).

Не совсем понятно, как будет формироваться фонд по финансированию создания вакцины. Ряд государств проводит собственные исследования, на которые выделяет огромные суммы.

Например, Саудовская Аравия, которая председательствует в Группе 20 промышленно-развитых стран, обещала $500 млн.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который обрабатывает статистику о заболеваемости со всего мира, на данный момент коронавирус COVID-19 подтвержден у 3,52 человек, из них выздоровели 1,1 млн, умерли 247,7 тысячи.

Напомним, по состоянию на утро 4 мая в Украине было зарегистрировано 12 331 случаев заболевания, из них 303 - летальных.