Народный депутат Украины Алексей Гончаренко презентовал программу изменений в Киеве. Главным приоритетом, по мнению депутата, должен стать человек и его комфорт. Сообщают Українські новини.

Алексей Гончаренко считает, что должна измениться сама философия управления городом, когда главным приоритетом становится человек и его комфорт: Киев - город для людей, а не для власти.

"Нам нужен город, в котором удобно и приятно работать, ездить, гулять, развлекаться, жить. Город, в который хочется возвращаться снова. Город, в котором хочется остаться навсегда", - пишет нардеп на своей странице в Фейсбук.

5 основных пунктов программы Гончаренко декларируют новое отношение к комфорту киевлян и гостей столицы, создание новых культурных и общественных пространств и крупного делового центра на Троещине, а также развитие системы общественного транспорта:

1) Пробки - комплексный подход, где приоритетом будут не автомобили, а общественный транспорт и пешеходы;

2) Общественный транспорт - ставка на электротранспорт, большие автобусы, метро на Троещину, паромы и запрет маршруток;

3) Застройка - порядок вместо хаотичной застройки, конец эпохи "смотрящих" и "договорняков", квартальная застройка вместо "муравейников";

4) Туризм - пешеходный Крещатик, "Центральный парк", ревитализированные набережные, создание новых культурных и общественных пространств;

5) Новый административно-офисный центр - создание крупного делового центра на Троещине и переноса туда части административных учреждений.