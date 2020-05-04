Uber Eats закрывается в Украине [ Редактировать ]
Uber закрывает сервис Uber Eats по доставке еды в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Уже более года мы сотрудничаем с местными ресторанами и предоставляем платформу для удобной и надежной доставки еды в Украине, и нам было очень непросто принять решение о прекращении работы Uber Eats в этой стране с 3 июня 2020 года.
При этом уточняется, что сервис такси Uber продолжит работу.
Uber Eats уходит также из Чехии, Египта, Гондураса, Румынии, Саудовской Аравии и Уругвая, а в ОАЭ операции будут переданы дочернему сервису Careem. Ранее во всех этих странах Uber Eats не удалось стать лидером в доставке.
Ранее стало известно какие службы такси начнут возить бесплатно медработников в медицинские центры.
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