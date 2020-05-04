22 тысячи гривен за разговор с "банком": как мошенники развели жителя Ковеля [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 мая, на "крючок" псевдобанковских работников попал житель города Ковель Волынской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
"В телефонном режиме ловкач представился работником службы безопасности одного из банков и под предлогом разблокирования банковской карты завладел денежными средствами местного жителя в сумме почти 22,5 тысячи гривен", - говорится в сообщении.
По факту мошенничества открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению данного преступления.
"Никогда не называйте незнакомцам свои личные данные, номера карточных счетов и пин-код. Не совершайте платежные операции, которые Вам не понятны, не действуйте по инструкциям незнакомых лиц, которые пытаются в этом помочь", - призывают в полиции.
Ранее сообщалось, что мошенники массово разводят украинцев, присылая смс "от банков".
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