В Иране изменили название валюты [ Редактировать ]
Парламент Ирана принял валютный законопроект, который позволяет деноминировать свою валюту и изменить ее название. Об этом сообщает Mehr News Agency.
Этот закон позволяет убрать четыре нуля на иранской валюте.
"Иранские деньги отныне будут называться "томан", а не "риал". Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана", - говорится в сообщении.
Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.
Отмечается, что деноминация и смена названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.
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