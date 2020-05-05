В России за сутки зафиксировали еще десять тысяч случаев COVID-19 [ Редактировать ]
За минувшие сутки в России зарегистрировали 10 102 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это на 479 человек меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в РФ достигло 155 370 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
За последние сутки больше всего заболевших в:
- Москве (+5 714);
- Подмосковье (+822);
- Петербурге (+226);
- Нижегородской области (+174);
- Свердловской области (+133);
- Дагестане (+128),
- Мурманской области (+127) ;
- Ямало-Ненецком автономном округе (+108).
За минувшие сутки в России умерли еще 95 пациентов с коронавирусом. Таким образом с начала эпидемии уже 1 451 россиянин стал жертвами COVID-19.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику в реальном времени, коронавирусом заболели 3,58 млн людей по всему миру, из них 251,5 тысячи умерли.
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