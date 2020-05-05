За минувшие сутки в России зарегистрировали 10 102 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Это на 479 человек меньше, чем днем ранее. Общее число инфицированных в РФ достигло 155 370 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За последние сутки больше всего заболевших в:

Москве (+5 714);

Подмосковье (+822);

Петербурге (+226);

Нижегородской области (+174);

Свердловской области (+133);

Дагестане (+128),

Мурманской области (+127) ;

Ямало-Ненецком автономном округе (+108).

За минувшие сутки в России умерли еще 95 пациентов с коронавирусом. Таким образом с начала эпидемии уже 1 451 россиянин стал жертвами COVID-19.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику в реальном времени, коронавирусом заболели 3,58 млн людей по всему миру, из них 251,5 тысячи умерли.