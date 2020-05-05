Під Києвом спецпризначенці зі штурмом затримали росіянина за грабежі та погрози підірвати багатоповерхівку.У селі Святопетрівське, на Київщині, гість "з-за порєбріка" відібрав мобільні телефони в трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.

Після скоєного, злочинець забарикадувався у квартирі і з вікна грозився висадити будинок у повітря. На контакт із поліцією росіянин не йшов, тож спецназівці штурмували помешкання. Тепер 38-річному громадянинові РФ загрожує до 10 років за ґратами. Про його затримання повідомили посольство РФ та МЗС України.