Під Києвом затримали росіянина за грабежі та погрози підірвати будинок [ Редактировать ]
Під Києвом спецпризначенці зі штурмом затримали росіянина за грабежі та погрози підірвати багатоповерхівку.У селі Святопетрівське, на Київщині, гість "з-за порєбріка" відібрав мобільні телефони в трьох місцевих жителів. Одній з потерпілих при цьому погрожував ножем.
Після скоєного, злочинець забарикадувався у квартирі і з вікна грозився висадити будинок у повітря. На контакт із поліцією росіянин не йшов, тож спецназівці штурмували помешкання. Тепер 38-річному громадянинові РФ загрожує до 10 років за ґратами. Про його затримання повідомили посольство РФ та МЗС України.
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