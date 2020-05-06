Епідемія коронавірусу в Україні йде на спад. У половині областей одужують дедалі більше людей, а заражаються менше, - такий висновок оприлюднила РНБО. Загалом за весь період епідемії в Україні захворіли на коронавірус 12 697 людей, серед них майже дві з половиною тисячі медики. Здолали недугу 1875 пацієнтів. Померли - 316.

У регіонах ситуація незмінна. За кількістю уражених COVID-19 найвищі показники на Буковині, в Києві та Прикарпатті.