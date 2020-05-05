Три сучасні апарати штучної вентиляції легень сьогодні отримала Чернівецька обласна лікарня. Прилади закладові передали благодійники. Там зараз перебувають понад півтори сотні пацієнтів, тож така допомога вкрай потрібна.

Чернівецька обласна клінічна лікарня ось уже третій місяць працює в посиленому режимі. Тут перебуває найбільше інфікованих у регіоні.

Сергій Цинтар, головний лікар Чернівецької обласної клінічної лікарні:

На сьогоднішній ранок в нас у лікарні знаходиться 160 хворих з підтвердженням або підозрою на COVID-19. Із них 14 хворих знаходяться в реанімаційному відділенні. На апараті ШВЛ знаходяться 4 хворих. Ми рахуємо, що пік. Ми дійшли до піка.

За такого навантаження лікарям вкрай потрібне додаткове медобладнання та засоби захисту. Десятого квітня медзаклад отримав партію допомоги від благодійників: 10 тисяч захисних масок, 19 тисяч рукавичок і надсучасний апарат штучної вентиляції легень. Їх закупили за сприяння Дмитра Фірташа. Тоді лікарі попросили допомагати частіше. Тож меценати не забарилися - сьогодні привезли ще три надсучасних апарати ШВЛ.

Михайло Папієв, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":

Це апарати іноземного виробництва, але вони сертифіковані в Україні і мають відповідну гарантію в Країні і мають відповідну пусконаладку в Україні. Тобто, повний цикл обслуговування і сертифікації в Україні. Якщо буде звернення і знаючи людину, яка допомагає нам, то я впевнений, що допомога завжди буде.

Аналогів цим апаратам в області немає, кажуть медики. Прилад уже зарекомендував себе: попри унікальність, із ним легко працювати.

Костянтин Дроник, в. о. завідувача відділення анестезіології та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Він має стандартні режими, які необхідні для лікування пацієнтів з пневмоніями. Він є зручний у використанні. Простий. І простий в експлуатації. Це дуже важливо для нашого персоналу, для медсестер, лікарів.

Олег Чорний, директор Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації:

Чотири апарати - це чотири інтубації важких хворих. Це вже, як мінімум, врятовані 4 людські життя. Слова вдячності всім спонсорам. Зараз світ згуртувався.

Не зволікаючи, апарати відразу ж доправили до реанімаційного відділення лікарні. Їх сьогодні ж і налаштують. Благодійники кажуть: готові й надалі допомагати медикам.