Головний пацієнт Європи одужує. Італія поступово знімає карантинні обмеження. Темпераментні та комунікабельні італійці нарешті спілкуються одне з одним та гуляють. От тільки посидіти гарною компанією в ресторані ще не можуть. Про те, що зараз відбувається в Італії - далі.

Міцні обійми, поцілунки і сльози радості. Жителі Рима - Доменіко і Марія-Антонія - вперше за два місяці побачили свою онуку Сесилію. Виходити з дому й зустрічатися з рідними італійцям було заборонено через карантин.

Доменіко ді Маса, житель Рима:

Під час карантину ми були у відчаї. Я так хвилююся зараз, що мені важко говорити. Два тижні ми бачили онуку лише завдяки відеодзвінкам. Це не йде в жодне порівняння з особистою зустріччю.

Марія-Антонія Гангемі, жителька Рима:

Коли я її побачила, в мене мало не зупинилося серце. Здавалося, я не бачила онуку сто років. А тепер ми заберемо її й поїдемо в наш будинок на морі. Батьки Сесилії повертаються до роботи.

Із понеділка на роботу вийшли чотири з половиною мільйони італійців. Це насамперед співробітники промислових і будівельних компаній. Після тривалої паузи відкрилися кав'ярні й ресторани. Їм дозволено працювати виключно в режимі замовлення їжі із собою.

Джованні Раймонді, житель Рима:

Нарешті я можу з'їсти свій улюблений круасан із кремом - найсмачніший у місті. Свіженький, прямо з печі.

Альфредіна Трівеллі, жителька Рима:

Навіть у такий своєрідний момент ми намагаємося знайти ознаки нормального життя.

Проте до звичного життя ще далеко. Закриті школи й дитсадки, не працюють кінотеатри, торговельні центри, перукарні й салони краси. На вулицю можна виходити тільки в захисній масці і триматися подалі від інших перехожих. Утім, для італійців, які майже два місяці просиділи в чотирьох стінах, звичайна прогулянка парком - уже неабияка подія.

Паола Фредіта, жителька Мілана:

Нарешті свобода. Я бачу траву, я бачу квіти. Це щось неймовірне.

Сімонетта Пернігоцці, жителька Рима:

Нарешті мені повернули моє місто, і воно прекрасне. Я прогулялася, побачила місця, де довго не бувала.

Христина Суворіна переїхала з Києва до італійського містечка Фано п'ять місяців тому. І два з них провела на карантині.

Христина Суворіна, телеведуча:

Звісно, я побігла на пляж. Мені було дуже важливо побачити море. Це дуже важко описати словами. Адже коли ти був удома 54 дні, виходиш, а тут весна, люди, це неймовірно. Коли я побачила море, пляж, людей, я відчула, що насправді жива, що повернулася до життя.

Христина працює ведучою телевізійного шоу про італійську кухню. І тепер із нетерпінням чекає, коли запрацюють гастрономічні заклади.

Христина Суворіна, телеведуча:

Я не можу дочекатися, коли відкриються ресторани. Маю на це дві причини. По-перше, це моя робота. Ми не можемо запустити другий сезон програми, яку я вела, - це кулінарне шоу, бо ми робили всі зйомки в ресторанах, а вони зачинені. Але я також чекаю відкриття ресторанів, бо хочу вже там поїсти.

Чергове пом'якшення карантинного режиму уряд запланував на 18 травня. Відкриють музеї, виставки й бібліотеки. Якщо, звісно, дозволять темпи поширення вірусу.

Понад 210 тисяч хворих і майже 29 тисяч померлих. Італія у трійці держав світу, які найбільше постраждали від пандемії коронавірусу. В режимі жорсткого карантину країна прожила 55 днів. Скільки часу триватиме повернення до звичного життя, наразі спрогнозувати складно. Утім, головне, що цей процес уже почався.