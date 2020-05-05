Дистанційно, без останнього дзвоника і випускних. Так через карантин цьогоріч завершиться навчальний рік. Попри послаблення, ухвалені урядом, у класи учні так і не зайдуть.

Заняття в онлайн-режимі вдома триватимуть до 31 травня, а сам навчальний рік - до 1 липня. Упродовж червня дітей переведуть у наступні класи. Випускники отримають атестати після проходження ЗНО. Попередньо, це відбудеться наприкінці червня - в середині липня. А от дев'ятикласникам цьогоріч іспити скасували.