Экс-"ВИА ГРА" поразила снимком из молодости (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица, экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер показала архивный снимок. На фото ей 16 лет. Соответствующий снимок она показала на воей старнице в Instagram.
"1998 год. Франция. Моя любовь. И мне 16 лет", - подписала снимок звезда.
На фото юная Мейхер позирует в танцевальном костюме. Вместе с девушкой в кадре ее партнер по танцу.
Поклонники певицы отметили, что она за 22 года практически не изменилась.
Ранее сообщалось о том, что известная украинская ведущая удивила внешним видом.
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