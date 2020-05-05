Украинская певица, экс-солистка женской поп-группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер показала архивный снимок. На фото ей 16 лет. Соответствующий снимок она показала на воей старнице в Instagram.

"1998 год. Франция. Моя любовь. И мне 16 лет", - подписала снимок звезда.

На фото юная Мейхер позирует в танцевальном костюме. Вместе с девушкой в кадре ее партнер по танцу.

Поклонники певицы отметили, что она за 22 года практически не изменилась.

Ранее сообщалось о том, что известная украинская ведущая удивила внешним видом.