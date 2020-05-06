В Україні зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом [ Редактировать ]
Після триденного спаду, в Україні знову зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом. За минулу добу майже пів тисячі інфікованих, 11 померли. 118 - одужали.
Загалом за весь час епідемії в Україні СOVID-19 підхопили 13 тисяч 184 людини. Здолали вірус понад 2 тисячі, померли - 327. Про це повідомив на брифінгу Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Також він уже вкотре пообіцяв, що всі медики, які працюють з інфікованими, отримають усі належні їм підвищені виплати. Начебто вже за кілька днів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Я зараз звертаюся до всіх наших медпрацівників, які зараз повинні були отримати заробітну плату 300% відсотків за березень місяць, ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо, під особисту відповідальність всіх без виключень керівників медзакладів. Бо суми коштів в повному обсязі перераховані. Поставлено завдання, до п'ятниці до кінця дня відзвітуватися по кожній лікарні, по кожному працівнику міністерство охорони здоров'я вже зібрало ці списки наших мед працівників в кожній області, хто повинен отримати цю заробітну плату.
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