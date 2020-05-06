Після триденного спаду, в Україні знову зросла кількість нових випадків зараження коронавірусом. За минулу добу майже пів тисячі інфікованих, 11 померли. 118 - одужали.

Загалом за весь час епідемії в Україні СOVID-19 підхопили 13 тисяч 184 людини. Здолали вірус понад 2 тисячі, померли - 327. Про це повідомив на брифінгу Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Також він уже вкотре пообіцяв, що всі медики, які працюють з інфікованими, отримають усі належні їм підвищені виплати. Начебто вже за кілька днів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: