Володимир Зеленський назвав ситуацію з виплатами медикам неприпустимою [ Редактировать ]
Неприпустимою назвав ситуацію із виплатами медикам і Президент Володимир Зеленський. Він також вимагає від місцевих керівників негайно вирішити цю проблему. І пригрозив їм наслідками у разі не виконання.
Володимир Зеленський, президент України:
Усім головам ОДА доручаю найближчими днями повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні та кожному медичному працівнику щодо одержання ними заробітної плати та надбавок. У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше будуть позбавлені зарплати, а можливо, і позбавлені своїх посад.
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