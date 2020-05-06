Неприпустимою назвав ситуацію із виплатами медикам і Президент Володимир Зеленський. Він також вимагає від місцевих керівників негайно вирішити цю проблему. І пригрозив їм наслідками у разі не виконання.

Володимир Зеленський, президент України: