Глава МИД попал в смертельное ДТП в Чехии [ Редактировать ]
Чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек попал в смертельное ДТП. Водителю такси, в котором ехал министр, стало плохо и он на скорости врезался в припаркованное авто. Об этом сообщает чешское издание Blesk, ссылаясь на комментарий Томаша Петржичека.
Томаш Петржичек/Фото: censor
По словам министра, в один момент водителю такси стало плохо и он въехал в припаркованный автомобиль. Водитель такси погиб на месте, несмотря на то, что медики около получаса пытались его реанимировать, но все было безуспешно. Глава МИД с женой решили взять на себя похоронную процессиею погибшего водителя.
Пока точно неизвестно, от чего конкретно умер таксист: от столкновения или же по другим причинам. По информации издания, сам министр находится в норме, от столкновения он не пострадал.
Инцидент случился на улице, где проживаем Петржичек. Во время аварии он был без охраны.
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