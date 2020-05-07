В Беларуси COVID-19 заболели более 20 тыс. человек [ Редактировать ]
В Беларуси по состоянию на четверг, 7 мая, лабораторно подтвердили 20 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Белта".
При этом сообщается, что общее число заболевших вирусом составляет 8,7% от количества проведенных тестов.
"Всего проведено 229 466 тестов", - отметили в Министерстве здравоохранения.
Также от вируса выздоровели и выписаны 5 067 пациентов. Однако за весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусом.
Ранее в Испании зафиксировано более 26 тыс. смертей от COVID-19.
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