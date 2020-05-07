В Беларуси по состоянию на четверг, 7 мая, лабораторно подтвердили 20 168 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Белта".

При этом сообщается, что общее число заболевших вирусом составляет 8,7% от количества проведенных тестов.

"Всего проведено 229 466 тестов", - отметили в Министерстве здравоохранения.

Также от вируса выздоровели и выписаны 5 067 пациентов. Однако за весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусом.

Ранее в Испании зафиксировано более 26 тыс. смертей от COVID-19.