Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та примирення. Ми разом з усім світом вшановуємо жертв Другої світової війни. 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція ухвалила "Акт про беззастережну капітуляцію" Збройних сил Нацистської Німеччини. В Україні офіційні заходи з нагоди завершення війни 1939 - 45 років і перемоги над нацизмом уперше цього дня провели 2014. Відтоді ми відзначаємо обидві дати - 8 і 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення.

Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті: