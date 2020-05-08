Україна відзначає День пам'яті та примирення [ Редактировать ]
Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та примирення. Ми разом з усім світом вшановуємо жертв Другої світової війни. 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція ухвалила "Акт про беззастережну капітуляцію" Збройних сил Нацистської Німеччини. В Україні офіційні заходи з нагоди завершення війни 1939 - 45 років і перемоги над нацизмом уперше цього дня провели 2014. Відтоді ми відзначаємо обидві дати - 8 і 9 травня в європейському дусі пам'яті та примирення.
Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті:
Найважливішим уроком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир і захищати його. Саме тому ми обираємо відповідальну європейську модель пам'ятання під гаслом "Ніколи знову".Зараз Україна так само воює з агресором. Сьогодні це Росія, що посягає на нашу територію, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у Європі. Ця боротьба триває щоденно вже 6 років і ми не маємо права програти, бо так само, як і 75 років тому ми захищаємо рідну землю.
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