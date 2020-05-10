Ворог на Донбасі продовжує бити по українських позиціях [ Редактировать ]
Шість обстрілів. Ворог на Донбасі не припиняє бити по українських позиціях. Сьогодні знову застосували міномети заборонених калібрів, а також гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Наші бійці відповіли вогнем на кожну провокацію.
Про тих, хто захищає Україну на передовій, - репортаж Ігоря Левенка.
Передмістя тимчасово окупованої Горлівки - селище Зайцеве. Серед руїн на покинутих подвір'ях буяє природа. Розпускаються листя, квітнуть фруктові дерева, та для армійців ця пора чаїть небезпеку. Солдати кажуть "піднялася зеленка". І по ній непомітно може підкрастися ворог. Час від часу там виникають перестрілки.
Зеленка як піднялася, то потяжче. Практически видимость упала и могут підлізати до позицій.
Це Руслан. Родом із Конотопа. Не говіркий боєць в окопах у формі піхотинця. Та його історія може стати сценарієм героїчного фільму.
Руслан - один із тих, хто не зрадив Україну в Криму. У березні 14-го він служив матросом на корветі "Тернопіль". Драматичні події пам'ятає як нині.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Ми там 26 днів оборонялися, а потім був захват. Ну і да, потім получається вони як захватили керівництво корабля і основну територію.
Те що сталося у Криму Руслан згадує із біллю і сумом. Каже: він ще тоді був готовий битися із загарбниками, але .. їх зрадили.
Першу неділю ми стояли зі зброєю, а потім нам сказали шо ну непотрібно, бо багато з нас був готовий її застосувати.
Потім чужинці пропонували "золоті гори", аби екіпаж корвету присягнув на вірність Росії. Втім, запроданців знайшлося не багато.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
З 90 чоловік там залишилося всього чоловік 15 і то там багато тих що місцеві там були.
До 2017 року Руслан ще продовжував служити на флоті в Одесі. Але, зрештою вирішив поквитатися з ворогом. Взяв зброю та пішов в окопи. Боєць говорить, він не забув про Крим і український прапор, який піднімав на щоглу свого корвета.
Ніхто не забув про це! Ми це зробимо.
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