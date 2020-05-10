Шість обстрілів. Ворог на Донбасі не припиняє бити по українських позиціях. Сьогодні знову застосували міномети заборонених калібрів, а також гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Наші бійці відповіли вогнем на кожну провокацію.

Про тих, хто захищає Україну на передовій, - репортаж Ігоря Левенка.

Передмістя тимчасово окупованої Горлівки - селище Зайцеве. Серед руїн на покинутих подвір'ях буяє природа. Розпускаються листя, квітнуть фруктові дерева, та для армійців ця пора чаїть небезпеку. Солдати кажуть "піднялася зеленка". І по ній непомітно може підкрастися ворог. Час від часу там виникають перестрілки.

Зеленка як піднялася, то потяжче. Практически видимость упала и могут підлізати до позицій.

Це Руслан. Родом із Конотопа. Не говіркий боєць в окопах у формі піхотинця. Та його історія може стати сценарієм героїчного фільму.

Руслан - один із тих, хто не зрадив Україну в Криму. У березні 14-го він служив матросом на корветі "Тернопіль". Драматичні події пам'ятає як нині.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

Ми там 26 днів оборонялися, а потім був захват. Ну і да, потім получається вони як захватили керівництво корабля і основну територію.

Те що сталося у Криму Руслан згадує із біллю і сумом. Каже: він ще тоді був готовий битися із загарбниками, але .. їх зрадили.

Першу неділю ми стояли зі зброєю, а потім нам сказали шо ну непотрібно, бо багато з нас був готовий її застосувати.

Потім чужинці пропонували "золоті гори", аби екіпаж корвету присягнув на вірність Росії. Втім, запроданців знайшлося не багато.

Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:

З 90 чоловік там залишилося всього чоловік 15 і то там багато тих що місцеві там були.

До 2017 року Руслан ще продовжував служити на флоті в Одесі. Але, зрештою вирішив поквитатися з ворогом. Взяв зброю та пішов в окопи. Боєць говорить, він не забув про Крим і український прапор, який піднімав на щоглу свого корвета.

Ніхто не забув про це! Ми це зробимо.