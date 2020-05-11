На земной орбите взорвался бак отработавшей ступени российской ракеты, который разлетелся на десятки обломков. Об этом сообщила в Twitter 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Американские военные уточняют, что взорвался бак разгонного блока "Фрегат", который занесен в военный каталог космических объектов под номером 37 756 и имел международное обозначение 2011-037B. На орбите образовалось 65 обломков, которые отслеживаются наземными радарами. Взрыв ступени не был связан со столкновением с другим космическим объектом. Об угрозе спутникам на орбите не сообщается.

Информацию о взрыве подтвердили в "Роскосмосе".

"Подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ", использованного 18 июля 2011 года при запуске российской астрофизической обсерватории "Спектр-Р" (обсерватория "Радиоастрон" - ред.). По имеющимся данным, разрушение произошло 8 мая 2020 года в интервале времени 08:00 - 09:00 мск", - сказано в сообщении.

"Фрегат-СБ" - российский разгонный блок для средних и тяжелых ракет. Используется для вывода на орбиту военных и гражданских спутников. Баки разгонных блоков "Фрегат", которые отделяется после израсходования топлива, взрываются на орбите не первый раз. В феврале 2017 года взорвался аналогичный бак, который вывел на орбиту телекоммуникационный спутник "Ангосат-1". Тогда в космосе образовалось более 25 обломков.

Напомним, что недавно Китай запустил ракету с прототипом пилотируемого космического корабля.