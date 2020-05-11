На территории Мексики найден моряк, пропавший с судна "Panamax Alexander", следовавшего в стоану под флагом Кипра.

Об этом пишет "Укринформ".

По их словам, тело мужчины, бездыханно плавающим в море, нашли местные рыбаки и сообщили в полицию.

"10.05.2020 в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканскому порту города Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна Panamax Alexander (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна", - отмечается в сообщении.

Известно, что по факту гибели украинского гражданина мексиканские правоохранители открыли уголовное дело.

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