В понедельник, 11 мая, Великобритания заявила о еще 210 жертвах коронавируса, таким образом общее число погибших из-за COVID-19 в стране достигло 32 065. Об этом пишет Daily Mail.

Указано, что еще 3877 людей получили положительный результат на коронавирус за воскресенье. Таким образом, у 223 060 человек в стране был официально диагностирован коронавирус с начала вспышки.

Подчеркивается, что сегодняшнее увеличение количества умерших является наименьшим с 26 марта, всего через три дня после начала карантина, когда погибших было 183.

Также сообщается, что вчера в Британии на коронавирус протестовали только 65 337 человек, что "далеко не соответствует цели в 100 000 человек".

Ранее мы писали, что в России решили смягчить карантин с 12 мая.