В Британии число жертв COVID-19 превысило 32 тыс. человек [ Редактировать ]
В понедельник, 11 мая, Великобритания заявила о еще 210 жертвах коронавируса, таким образом общее число погибших из-за COVID-19 в стране достигло 32 065. Об этом пишет Daily Mail.
Указано, что еще 3877 людей получили положительный результат на коронавирус за воскресенье. Таким образом, у 223 060 человек в стране был официально диагностирован коронавирус с начала вспышки.
Подчеркивается, что сегодняшнее увеличение количества умерших является наименьшим с 26 марта, всего через три дня после начала карантина, когда погибших было 183.
Также сообщается, что вчера в Британии на коронавирус протестовали только 65 337 человек, что "далеко не соответствует цели в 100 000 человек".
Ранее мы писали, что в России решили смягчить карантин с 12 мая.
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