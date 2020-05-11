До подій на фронті. Четверо наших захисників поранені минулої доби. Бойові ураження армійці дістали під час ворожого обстрілу Оріхового. Воїнів одразу госпіталізували, їхній стан - задовільний, - повідомили у штабі Об'єднаних сил.

Окупанти п'ять разів атакували наші позиції - били із протитанкового ракетного комплексу, а також з артилерійських систем 122 калібру, зі 120 та 82 мінометів. За добу бойовики 15 разів порушували режим тиші. По наших "опорниках" - російські найманці випустили зо три десятки артснарядів та понад сотню мін. За даними розвідки, п'ятьох окупантів поранено. Від початку цієї доби - ворожих атак на фронті не зафіксовано.