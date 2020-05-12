В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

Ночью местами прогнозируют небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град. Температура ночью 12-15 градусов, днем около 20 градусов, во второй половине дня резкое понижение температуры.



"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко ухудшится погода.