"Оппозиционная платформ - За жизнь" поздравляет всех украинских медсестер с профессиональным праздником - Международным днем медицинских сестер. Ваш самоотверженный тяжелый труд спасает жизни и здоровье людей. Ваша забота и опека днем и ночью помогают преодолеть боль и болезни. Сегодня вы оказались на переднем крае борьбы с опаснейшей эпидемией, и все украинские граждане выражают Вам искреннюю благодарность и безграничное уважение.

К сожалению, в последние годы медицина и медицинские работники оказались лишены помощи и защиты со стороны государства. Бесконечное недофинансирование, мизерные заработные платы, не соответствующие ответственности и тяжести труда, к тому же частые задержки с их выплатами. Бесконечные реформы и «оптимизации», постоянные угрозы увольнения, отсутствие уважения и признания Ваших заслуг - это реалии, в которых Вам приходится работать уже долгое время.

Даже в самый критический момент, когда на плечи медиков легла задача защитить людей от эпидемии коронавируса, власть оказалась не способна обеспечить необходимую защиту и своевременно выплатить вознаграждение за труд. В результате из-за безответственности власти тысячи медицинских работников сами оказались в числе зараженных опасным вирусом.

Наш общий долг - защитить и помочь этим героическим людям!

"Оппозиционная платформа - За жизнь" сделает все, чтобы изменить эту позорную ситуацию. Мы вернем всем медицинским работникам заслуженный почет и уважение, добьемся обеспечения безопасных условий труда и справедливого вознаграждения за тяжелую и ответственную работу.

Отношение к медицине будет пересмотрено! Мы остановим издевательские «реформы», упадок и деградацию системы здравоохранения. Обеспечим государственное финансирование медицины на уровне не ниже 5% ВВП, как это положено по закону. Медицинским работникам будут гарантированы достойные доходы, надежные социальные гарантии, и вам не придется искать место работы за рубежом. Стране нужны медики, а не функционеры от медицины, наживающие себе состояния на коррупции, бездарных реформах и унижении работников.

Мы хотим, чтобы Украина стала мирной и процветающей страной с развитой и передовой медициной. Чтобы медики были защищены, обеспечены современным оборудованием и гордились своей работой, а не думали, как выживать. Вместе с Вами мы этого добьемся!

С праздником Вас, медсестры! Спасибо за Ваш труд!