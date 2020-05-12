Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания Ryanair с 1 июля возобновляет 40% рейсов, которые она обслуживала до пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ирландского лоукостера Майкл О`Лири в интервью BBC.

Ryanair будет выполнять около 1000 рейсов в день почти по всем направлениям. При этом компания введет ряд ограничений для обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и сотрудников аэропортов.

Все пассажиры и члены экипажа должны будут носить защитные маски. Покупки на борту авиалайнеров будут оплачиваться только в безналичной форме. Во время полета нельзя будет стоять в очереди в туалет, пассажирам придется обращаться к бортпроводникам за разрешением его посетить.

Пассажирам будут рекомендовать проходить регистрацию на рейс онлайн и загружать посадочный талон к себе на смартфон. На входе в терминалы аэропортов у них будут проверять температуру.

Салоны самолетов будут ежедневно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Воздушные фильтры, установленные на борту самолетов, аналогичны тем, что используются в реанимациях больниц.

Людям, которые собираются посетить страны Евросоюза, придется заполнять специальную форму и указать место пребывания и запланированную продолжительность визита. Эту информацию будут передавать властям для мониторинга карантинных мероприятий.

Напомним, что с 1 июля для иностранных туристов откроется Греция и Грузия.