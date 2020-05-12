Закупленные Министерством здравоохранения "отечественные" ПЦР-тесты для диагностики COVID-19, вероятно, могут оказаться частью китайского гуманитарного груза, вокруг которого недавно разгорелся скандал.

В схеме фигурирует также тайный поставщик защитных костюмов для Минздрава. Об этом говорится в расследовании "Стоп коррупции" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что сегодня в Украине официально зарегистрированы три отечественных производителя тестов ПЦР: государственный, научное учреждение НАН и две частные компании. Об этом на брифинге заявлял заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Однако оказалось, что правительство заказало производство ПЦР-систем именно частной фирме-однодневке "Укргентех".

Вскоре сам министр Максим Степанов уже отчитывался, что поставки ПЦР-систем от украинского производителя началось - почти 200 тысяч тестов направили в регионы.

В то же время в Telegram-канале "Джокер" обнародовали документы, которые свидетельствуют о том, что "отечественные" ПЦР-тесты производства компании "Укргентех" на самом деле прибыли из Китая.

Это, в частности, шесть коробок реагентов для тестов весом 320 кг. Как утверждают в сети, компания не просто закупила их как коммерческая структура, а получила в качестве гуманитарного груза "по дипломатическим каналам".

Известно, что он был предназначен для украинских больниц, но на самом деле мог попасть в частные руки. Поэтому расследователи предполагают, что эту благотворительную помощь из-за границы больницы сейчас вынуждены покупать за собственные деньги.

Что же касается компании "выдающихся ученых", о которых не слышали даже государственные ученые, то на ее официальном сайте указано, что "Укргентех" специализируется на обеспечении клинических и исследовательских лабораторий первоклассными реагентами.

На аналитической платформе YouControl указано, что уставный капитал фирмы - 1000 гривен, расположена она в жилом секторе по адресу одного из общежитий в Киеве, а основной вид деятельности - неспециализированная оптовая торговля. В то же время компания также предоставляет в аренду машины и занимается "организацией отдыха и развлечений".

"Неизвестная компания, которая не имеет никакого опыта изготовления таких ПЦР-систем. Насколько эти системы будут качественными и насколько объективно они дают результаты анализов? Предоставляют ли они гарантии, есть ли у них мощности, где они это делают или просто закупают? Остается больше вопросов, чем есть ответов", - отметил нардеп Сергей Нагорняк.

Расследователи же указывают на вероятную связь "Укргентеха" с ГП "Медицинские закупки Украины". Последнее - это специализированное агентство, которое занимается закупкой лекарственных средств и медицинских изделий. Госпредприятие получает финансирование от главного распорядителя - Министерства здравоохранения и должно выполнять определенные им функции. Однако судя по всему, распоряжается государственными средствами по своему усмотрению.

Гендиректором ГП является Арсен Жумедилов, которого называют ставленником бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Отмечается, что ему удалось сохранить эту должность при следующих руководителях Минздрава - Зоряне Скалецкой и Илье Емцу, несмотря на то, что с последним он имел конфликт.

"Эффективного контакта между Жумедиловим и нынешним министром Максимом Степановым нет", - констатируют журналисты, анонсируя продолжение расследования о том, замешанное ли ГП в закупке тестов сомнительного качества.

Этими же вопросами заинтересовались и народные депутаты, которые стали на защиту именно государственного отечественного разработчика ПЦР-тестов - Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Ведь заявляется, что украинские ученые сейчас могут производить до 50 тысяч тестов в неделю, чего достаточно для обеспечения всех больниц страны. Однако Минздрав почему-то покупает тесты у неизвестных компаний.

"Прислал запросы в Минздрав, Кабмин и эту компанию, чтобы выяснить, каким образом выбрали именно данную фирму, а не институт, кто принимал решение, сколько было перечислено им средств, на какое общее количество тест-систем, потому что этих данных в открытых источниках, к сожалению, нет", - добавил Сергей Нагорняк.