Польша назвала главную угрозу [ Редактировать ]
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, в которой "неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе с помощью военной силы", названа главной угрозой. Об этом сообщает на сайте главы Республики Польша.
"Агрессия против Грузии, незаконная аннексия Крыма и деятельность на востоке Украине нарушила основные принципы международного права и подорвала основы европейской безопасности... Следует исходить из того, что Российская Федерация продолжит политику подрыва существующего мирового порядка, основанного на международном праве, чтобы восстановить свою силу и сферы влияния", - говорится в документе.
Президент Польши после подписания новой стратегии нацбезопасности заявил, что она отражает изменения, наступившие в Польше и в мире за последние пять лет.
"В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО, США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов", - заявил Анджей Дуда.
Напомним, что Польша начинает строить газопровод Baltic Pipe, по которому будут транспортировать природный газ из Норвегии. С его помощью Варшава планирует полностью отказаться от закупок российского газа уже в 2023 году.
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