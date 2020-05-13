Покинув сессионный зал, мы передали этой власти реакцию людей на ее отказ праздновать День Победы. Об этом заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко во время брифинга в Верховной Раде.

"Мы демонстративно вышли из зала парламента после того, как было анонсировано выступление премьер-министра, потому что считаем недопустимой его позицию не праздновать 9 мая как государственный праздник в нашей стране. День Победы в Великой Отечественной войне - является святым днем ​​для миллионов украинцев. И такое пренебрежительное отношение главы правительства - это безобразие. Такого премьер-министра мы слушать не будем", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он акцентировал, что такое отношение главы Кабмина к подвигу миллионов украинцев - это не просто позор, это какие-то античеловеческие вещи.

"Поколение фронтовиков совершили невероятный подвиг и принесли мир на украинскую землю. Затем они отстроили страну. Подняли из пепла украинские города и села, запустили промышленность. Построили школы и больницы, заводы и фабрики, которые и сегодня продолжают работать. На передовые позиции вышла наука. А что делает сегодня украинская власть? Рассказывает о 500 тысячах рабочих мест, которые у нее, как и все остальное, есть только на бумаге. Продает землю и предприятия, закрывает заводы и больницы, увольняет врачей и учителей, отбирает социальные льготы у ветеранов и детей войны. И шестой год не находит политической воли, чтобы прекратить конфликт на Донбассе", - отметил Юрий Бойко.

"Мы наследники победителей, героев, спасших мир от фашизма. И то, что миллионы людей праздновали День Победы, означает, что украинский народ это знает и помнит. Наша партия продолжит борьбу за сохранение истинной истории Украины и украинского народа. За права ветеранов и всех граждан Украины. За мир и развитие нашей страны", - резюмировал Юрий Бойко.