В среду, 13 мая, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские тест-системы на коронавирус внепланово проверяет Гослекслужба. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Ранее в компании "Укргентех" заявили, что Центр общественного здоровья отказался верифицировать их тесты, хотя якобы не имел права их проверять Тесты намерены передать на проверку в ВОЗ.

Сейчас в лабораториях Украины есть тест-системы украинских, корейских, китайских и чешских производителей. Стоит отметить, что тесты различных производителей имеют свои особенности при проведении исследования. Все они проходят процедуру верификации. То есть в лаборатории сравниваются между собой полученные результаты исследований, проведенных на различных тест-системах, используя образцы одного пациента. И для настройки работы может понадобиться некоторое время. В большинстве лабораторий по стране тест-системы "Укргентеха" уже настроены и работают.

Он пояснил, что производитель, в свою очередь, проводит корректирующие действия, в частности, направил актуализированную версию инструкции, с учетом обратной связи, полученной от лабораторий, использующих тест-системы мая.

Образцы тестов для подтверждения их валидности направлены в лабораторию в Украине, у которой есть соответствующая техническая компетентность. А также проводятся работы по организации испытаний в лаборатории Всемирной организации здравоохранения.

Также он пояснил, что при проведении внеплановой проверки Гослекслужбой будут проведены дополнительные подтверждения в независимой аккредитованной лаборатории.

"Производитель взял на себя ответственность за безопасность и эффективность продукции, достоверность результатов, полученных при их использовании. И несет за это полную ответственность, в том числе, уголовную", - подчеркнул Ляшко.

Ранее мы писали о том, что в мире коронавирусную инфекцию за сутки "подхватили" 65 тысяч человек, при этом от инфекции погибли 2,8 тысяч инфицированных.