США відмовляються від російських апаратів штучної вентиляції легень. Це ті, через які, ймовірно, сталися дві пожежі у російських лікарнях.

Нагадаю, загинули щонайменше п'ятеро пацієнтів, підключених до ШВЛ. Тож зараз у Федерації прилади перевіряють. Такі ж моделі Москва доправила у Штати на початку квітня. Зараз американці повертають їх федеральному уряду.