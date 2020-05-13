США відмовляються від російських апаратів штучної вентиляції легень [ Редактировать ]
США відмовляються від російських апаратів штучної вентиляції легень. Це ті, через які, ймовірно, сталися дві пожежі у російських лікарнях.
Нагадаю, загинули щонайменше п'ятеро пацієнтів, підключених до ШВЛ. Тож зараз у Федерації прилади перевіряють. Такі ж моделі Москва доправила у Штати на початку квітня. Зараз американці повертають їх федеральному уряду.
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