В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило общее количество инфицированных в стране за все время пандемии. Об этом сообщает ANSA.

По данным, из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек. При этом за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888. Во вторник сообщалось о 1402 новых заражениях в Италии.

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Также за минувшие сутки от коронавируса скончались 195 человек (накануне - 172), а общее число летальных исходов достигло 31 106.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться - до 893 в среду, по сравнению с 952 во вторник и 999 в понедельник.

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