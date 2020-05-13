В Италии коронавирус поборола половина заболевших [ Редактировать ]
В Италии число вылечившихся от коронавируса превысило общее количество инфицированных в стране за все время пандемии. Об этом сообщает ANSA.
По данным, из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек. При этом за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888. Во вторник сообщалось о 1402 новых заражениях в Италии.
Также за минувшие сутки от коронавируса скончались 195 человек (накануне - 172), а общее число летальных исходов достигло 31 106.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться - до 893 в среду, по сравнению с 952 во вторник и 999 в понедельник.
Ранее мы писали о том, что Турция откроет "коронавирусный" пропускной режим.
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