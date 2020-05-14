Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність. Його ще називають "антиколомойським". Документом забороняється повертати колишнім власникам націоналізовані або збанкрутілі банки. Навіть - попри протилежне рішення суду.

Законопроєкт слухали за спрощеною процедурою, для цього кілька тижнів тому ухвалили відповідні зміни до регламенту. Адже депутати подали до проєкту понад 16 тисяч поправок, лишилось врешті близько 250.

Нагадаю, саме цей закон був останньою умовою для України від Міжнародного валютного фонду для укладання чергової програми співпраці та надання першої частини траншу в один мільярд 75 мільйонів доларів.

Давид Арахамія, народний депутат, голова фракції "Слуга народу":