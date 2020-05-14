Дитинчата бавились надворі під наглядом своїх матусь

У празькому зоопарку відвідувачам уперше показали новонароджених слоненят. Двійко дівчаток народилися з різницею у місяць, коли звіринець був зачинений на карантин.

Напередодні їх уперше випустили у відкритий вольєр. Дитинчата бавились надворі під наглядом своїх матусь.

Подивитися на подвійне поповнення прийшло чимало дорослих та дітей. Усі були в захисних масках. А от тримати соціальну дистанцію виходило не дуже.