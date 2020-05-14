Празький зоопарк показав маленьких слоненят [ Редактировать ]
У празькому зоопарку відвідувачам уперше показали новонароджених слоненят. Двійко дівчаток народилися з різницею у місяць, коли звіринець був зачинений на карантин.
Напередодні їх уперше випустили у відкритий вольєр. Дитинчата бавились надворі під наглядом своїх матусь.
Подивитися на подвійне поповнення прийшло чимало дорослих та дітей. Усі були в захисних масках. А от тримати соціальну дистанцію виходило не дуже.
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