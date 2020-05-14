Запланированный на 18 июня саммит "Восточного партнерства" в классическом варианте, вероятно, не состоится, вместо него планируется проведение видеоконференции. Об этом сообщается в Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По информации журналиста, Европейский союз вместо полноценного саммита готовит проведение специальной видеоконференции, во время которой представителями Евросоюза станут лидеры институций блока вместо лидеров стран-членов.

"ЕС до сих пор готовит видеоконференцию саммит "Восточного партнерства на приблизительно 18 июня, но только с лидерами институтов ЕС, а не стран-членов", - сообщил Йозвяк.

Журналист отметил, что, вероятно, во время конференции традиционной декларации саммита принято не будет.

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