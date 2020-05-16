Полный список юридических лиц, которые попали под действие подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", говорит о том, что на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского. Беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный режим, запустивший на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма.

Когда Зеленский как президент большинства, чтобы удостоиться похвалы Порошенко, одобряет введение санкций против популярных российских соцсетей, это говорит о малодушии и беспринципности Зеленского.

Когда президент Зеленский вводит санкции против российских телеканалов и СМИ, это говорит о паническом, животном страхе власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан, чтобы не допустить плюрализма мнений и ограничить свободу мысли.

Но когда президент Зеленский одним росчерком пера вводит санкции против ряда культурных и образовательных учреждений, это говорит о циничном предательстве народа, о попрании тех ценностей и свобод, которые год назад декларировал Зеленский, завоевывая голоса избирателей, уставших от санкционной, радикально-патриотической политики Порошенко.

В то же время ряд предпринимателей и компаний из-под санкций выводятся, причем вряд ли без коррупционной составляющей.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Офиса президента и лично президента Украины Владимира Зеленского предоставить исчерпывающую информацию о том, на каком основании введены санкции против этих и ряда других организаций:

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина"

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской Академии Наук"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого"

Хотелось бы понять, какую именно угрозу, по мнению Зе-команды, могут представлять для Украины музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения? Хотелось бы узнать, почему Зе-власть так боится "культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами"?

Очевидно, что рационального, здравого ответа на этот вопрос у Зе-власти нет и быть не может. А потому Зеленский должен сказать правду: образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров – "дипломированных" выпускников университета "Трускавецкий Rixos" и выкормышей соросовских BRDO структур.

Борьба Зеленского и его власти с образовательными и культурными учреждениями – это дно украинской политики. Это дно президента Зеленского, который больше не имеет морального права даже заикаться о демократических принципах, о ментальном возвращении жителей неподконтрольных территорий и единстве страны.

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