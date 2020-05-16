Режим Порошенко сменился режимом Зеленского - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Полный список юридических лиц, которые попали под действие подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", говорит о том, что на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского. Беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный режим, запустивший на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма.
Когда Зеленский как президент большинства, чтобы удостоиться похвалы Порошенко, одобряет введение санкций против популярных российских соцсетей, это говорит о малодушии и беспринципности Зеленского.
Когда президент Зеленский вводит санкции против российских телеканалов и СМИ, это говорит о паническом, животном страхе власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан, чтобы не допустить плюрализма мнений и ограничить свободу мысли.
Но когда президент Зеленский одним росчерком пера вводит санкции против ряда культурных и образовательных учреждений, это говорит о циничном предательстве народа, о попрании тех ценностей и свобод, которые год назад декларировал Зеленский, завоевывая голоса избирателей, уставших от санкционной, радикально-патриотической политики Порошенко.
В то же время ряд предпринимателей и компаний из-под санкций выводятся, причем вряд ли без коррупционной составляющей.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Офиса президента и лично президента Украины Владимира Зеленского предоставить исчерпывающую информацию о том, на каком основании введены санкции против этих и ряда других организаций:
- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество"
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж"
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина"
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской Академии Наук"
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова"
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого"
Хотелось бы понять, какую именно угрозу, по мнению Зе-команды, могут представлять для Украины музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения? Хотелось бы узнать, почему Зе-власть так боится "культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами"?
Очевидно, что рационального, здравого ответа на этот вопрос у Зе-власти нет и быть не может. А потому Зеленский должен сказать правду: образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров – "дипломированных" выпускников университета "Трускавецкий Rixos" и выкормышей соросовских BRDO структур.
Борьба Зеленского и его власти с образовательными и культурными учреждениями – это дно украинской политики. Это дно президента Зеленского, который больше не имеет морального права даже заикаться о демократических принципах, о ментальном возвращении жителей неподконтрольных территорий и единстве страны.
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