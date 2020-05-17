Глава держави поклав квіти до братської могили та вшанував пам'ять жертв тоталітаризму

В Україні сьогодні згадують жертв політичних репресій. День пам'яті відзначають щорічно, починаючи з 2007 року, з метою привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України.

У пам'ятних заходах взяв участь і президент України. Володимир Зеленський відвідав національний заповідник "Биківнянські могили". Глава держави поклав квіти до братської могили та вшанував пам'ять жертв тоталітаризму.