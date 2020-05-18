Уволенный на днях исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, будучи в должности, лично приезжал на Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и требовал сейчас же заплатить ему штраф за нарушения наличными. Об этом пишет в своем блоге на сайте "Корреспондент" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Возьмем, например, рассказ Фирсова, как он в качестве и.о. главы Госэкологинспекции дважды приходил с проверкой на ММК им. Ильича в Мариуполе. Как человек, работавший в государственный органах и знающий порядок их работы, спрошу - а как это, дважды проверять одно предприятие? Это вообще законно?", - отмечает Марунич.

Далее эксперт рассказал, что ему удалось узнать у своих контактов в Государственной экологической инспекции.

"В первый раз, рассказывают мне его бывшие подчиненные, высокий чиновник из Государственной экологической инспекции пришел на ММК и… потребовал заплатить штраф… наличными. Чуть ли не на проходной ММК им. Ильича. Это что, "куй железо, не отходя от кассы?" Как он это себе представлял? Что сотрудники ММК вынесут ему чемодан с наличкой прямо на проходную?!", - удивляется Марунич.

"Что касается ММК, то после того как Госэкологинспекция, наконец, провела вторую проверку по всем требованиям закона, то "Метинвест" признал нарушения и заплатил штраф - но не наличкой в руки Фирсову, а в бюджет Украины", - отметил эксперт.

Напомним, 13 мая 2020 года исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что Кабмин уволил его с должности, и что причины такого решения он не знает. Он был назначен на эту должность в ноябре 2019 года.